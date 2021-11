【KTSF】

東灣El Cerrito警方正在調查一宗週日發生的槍擊案,警方週二公布案發的車輛照片,呼籲民眾提供線索。

警方表示,案發在星期日中午,地點在El Cerrito市Carmel Avenue 100號路段,有人開著銀色Jeep Cherokee,停在當地一棟住宅前面,然後朝著一輛汽車開槍,隨後涉案的Jeep往Carmel Avenue北向逃逸。

警方呼籲民眾提供線索,也希望當地住戶查看家中的監視錄影畫面,看有沒有拍到案發經過或線索,民眾可致電警方:(510) 215-4400。

