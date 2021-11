Cupertino市金麥麵包店遭人入室盜竊（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣Cupertino市的金麥麵包店上週五清晨4點多遭人入室盜竊,短短十多秒的時間,一個男人破門而入,並抱走店內的收銀機,店主、同時也是知名僑領李文雄接受本台專訪,談案發情況。

根據店家提供給本台的監視畫面可以清楚看到,位於Cupertino市Stevens Creek Blvd的金麥麵包店,上週五10月29日清晨4時19分,有一名身材壯碩的男子開車經過又停下,查看大門有上鎖之後,再用物體砸向玻璃門,將整片玻璃砸碎後,直接進入店內。

另一個監視畫面更清楚看到,該男子進店後直接將整台收銀機搬走,整個過程僅十多秒的時間。

金麥麵包店老闆李文雄說:「我們清查了一下,店內沒有甚麼損失,就是整個收銀機不見了,跟著電腦系統,(所以他是把整個收銀機偷走?)事後我們看錄影機所錄的紀錄是,他連拉帶扯整個抱走了,(那損失很嚴重嗎?)損失是這樣子,我們收銀機跟電腦系統,還有一個顯示器,因為他拉著的關係,那個顯示器倒了下來,所以顯示器也壞掉了,所以電子設備基本上差不多,至少兩千塊錢,銀機裡面倒是錢放得不多,大概一百多塊,最主要是玻璃重新再更換,差不多600塊錢。」

李文雄說,嫌犯看來像拉美裔,應該是一人犯案,所幸當時店內沒有人,因此沒有任何傷亡。

李文雄說:「我們第一個工作人員,大概是4時35左右到店裡來,他一到就看到玻璃左邊的門,玻璃是碎的,所以他一進到店裡後,就打電話給我們。」

報警後警方5分鐘左右就趕到現場,1986年成立的金麥麵包店,開業30多年來,首度碰上爆竊案件。

李文雄說:「我們是第一次發生這樣的事情,所以我們心理上準備不足,認為不可能怎麼發生的,我們這個老店還有人會來犯案,所以我們心理上的挫折,比金錢上的挫折還大一點。」

本身也是台灣僑務委員的李文雄也特別提到,他認為搶劫爆竊等案件頻發,跟加州通過的47號提案,也就是犯罪金額低於950元屬於輕罪的法律有關,希望喚起有關單位的重視。

