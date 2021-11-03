Cupertino市金麥麵包店遭人入室盜竊（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

南灣Cupertino市的金麥麵包店上週五清晨4點多遭人入室盜竊，短短十多秒的時間，一個男人破門而入，並抱走店內的收銀機，店主、同時也是知名僑領李文雄接受本台專訪，談案發情況。

根據店家提供給本台的監視畫面可以清楚看到，位於Cupertino市Stevens Creek Blvd的金麥麵包店，上週五10月29日清晨4時19分，有一名身材壯碩的男子開車經過又停下，查看大門有上鎖之後，再用物體砸向玻璃門，將整片玻璃砸碎後，直接進入店內。

另一個監視畫面更清楚看到，該男子進店後直接將整台收銀機搬走，整個過程僅十多秒的時間。

金麥麵包店老闆李文雄說：「我們清查了一下，店內沒有甚麼損失，就是整個收銀機不見了，跟著電腦系統，（所以他是把整個收銀機偷走？）事後我們看錄影機所錄的紀錄是，他連拉帶扯整個抱走了，（那損失很嚴重嗎？）損失是這樣子，我們收銀機跟電腦系統，還有一個顯示器，因為他拉著的關係，那個顯示器倒了下來，所以顯示器也壞掉了，所以電子設備基本上差不多，至少兩千塊錢，銀機裡面倒是錢放得不多，大概一百多塊，最主要是玻璃重新再更換，差不多600塊錢。」

李文雄說，嫌犯看來像拉美裔，應該是一人犯案，所幸當時店內沒有人，因此沒有任何傷亡。

李文雄說：「我們第一個工作人員，大概是4時35左右到店裡來，他一到就看到玻璃左邊的門，玻璃是碎的，所以他一進到店裡後，就打電話給我們。」

報警後警方5分鐘左右就趕到現場，1986年成立的金麥麵包店，開業30多年來，首度碰上爆竊案件。

李文雄說：「我們是第一次發生這樣的事情，所以我們心理上準備不足，認為不可能怎麼發生的，我們這個老店還有人會來犯案，所以我們心理上的挫折，比金錢上的挫折還大一點。」

本身也是台灣僑務委員的李文雄也特別提到，他認為搶劫爆竊等案件頻發，跟加州通過的47號提案，也就是犯罪金額低於950元屬於輕罪的法律有關，希望喚起有關單位的重視。

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