中國外交部斥美方無理滋擾打壓中國赴美留學人員

有報道指近期接連有中國留學生和學者遭美國拒絕入境和遣返,中國外交部批評美方無理滋擾打壓中國赴美留學人員,並試圖製造寒蟬效應。

報道指,近日接連有中國留學生和學者遭美國以危害國家安全為理由,拒絕入境並遣返回國。

中國外交部指,今年8月以來,有近30名中國赴美留學生和學者遭受不公正待遇,批評美方嚴重傷害兩國人民感情,衝擊兩國互信合作。

中國外交部發言人汪文斌表示:「美方一方面聲稱歡迎中國留學生,一方面又繼承上屆政府遺毒,美方一些執法部門和人員繼續大肆泛化國家安全概念,無理滋擾中國學生學者,試圖在中國赴美留學人員當中制造寒蟬效應。」

去年5月,美國前總統特朗普簽署總統令,限制與中國軍民融合戰略相關的中國研究員和學生入境美國。同年9月,有美方官員指已取消超過1000名中國公民的簽證。

