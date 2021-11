拜登在聯合國氣候峰會宣布新降低甲烷排放策略

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登出席蘇格蘭格拉斯哥的聯合國氣候峰會時宣布一套新的降低甲烷排放策略,美國將會積極行動去阻止甲烷這種溫室氣體的排放,以及在海外大力投資基建,以防止全球暖化帶來的災難。

拜登動議將會針對來自新的和現有石油及氣體管道、排放甲烷溫室氣體,以及減少天然氣管道洩漏的危險氣體,這些工作將會透過環保署以及運輸部去完成,同時也會與農民和牧場東主合作,以創造智能農業手段,以降低農場的甲烷排放量。

拜登說:「這是我們新的甲烷策略一部份,聚焦於降低甲烷排放最大來源,但可保住美國數以千計技術工人,我希望你們的國家也這樣做。」

歐洲委員會主席在峰會上也表示,全球有超過80個國家,已經簽字保證在未來十年降低全球的甲烷排放量最少三成,以保障地球以及人類的健康。

有研究顯示,甲烷這種溫室氣體排放,對全球氣候變化有巨大催化作用,美國頁岩油氣井噴,導致甲烷排放量激增,美國的石油生產過程中,從礦井和管道中也會洩漏大量甲烷。

