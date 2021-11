【有線新聞】

雅虎11月起停止在中國提供服務。

雅虎發聲明指,鑑於中國日益具挑戰的營商和法律環境,用戶11月起無法從中國使用雅虎的產品與服務,旗下科技媒體「Engadget」亦關閉中國版網頁,但雅虎的香港網站不受影響。

中國雅虎網站於1999年成立,至2005年被阿里巴巴全資收購。北京的辦公室2015年關閉,亦停止提供電郵、新聞等服務,最近只剩下天氣應用程式以及數個轉載外地新聞的網站。

