白宮表示美國有足夠疫苗為5到11歲兒童接種

【KTSF 李廷英報導】

白宮表示,美國已有足夠的疫苗提供給5到11歲的兒童使用。

白宮週一表示,預計CDC會對5至11歲兒童的疫苗開綠燈,拜登政府正在為這個年齡層的兒童組裝和運送數百萬支新冠疫苗,通過為兒童接種疫苗,美國希望在這個冬季能阻止另一波疫情發生,因為在寒冷天氣中,人們在室內呆的時間更長,呼吸道疾病更容易傳播。

數週以來,新冠肺炎病例一直在下降,但新冠病毒一再顯示有能力捲土重來,而且更容易傳播,而變種病毒就是一個持續的威脅。

政府為2800萬5至11歲的兒童提供了足夠的Pfizer疫苗,兒童疫苗接種活動預計將於本週晚些時候開始,並在下週全面展開,父母可以到政府網頁Vaccines.gov,找到他們附近的疫苗接種地點,當中包括兒科診所、一般診所和藥房。

CDC疾控中心總監Rochelle Walensky強調,Pfizer的臨床試驗發現,兒童疫苗對預防重症非常有效,並在安全性和有效性試驗中,沒有出現嚴重的不良反應。

