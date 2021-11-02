白宮表示美國有足夠疫苗為5到11歲兒童接種

November 2, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(MGN)

【KTSF 李廷英報導】

白宮表示，美國已有足夠的疫苗提供給5到11歲的兒童使用。

白宮週一表示，預計CDC會對5至11歲兒童的疫苗開綠燈，拜登政府正在為這個年齡層的兒童組裝和運送數百萬支新冠疫苗，通過為兒童接種疫苗，美國希望在這個冬季能阻止另一波疫情發生，因為在寒冷天氣中，人們在室內呆的時間更長，呼吸道疾病更容易傳播。

數週以來，新冠肺炎病例一直在下降，但新冠病毒一再顯示有能力捲土重來，而且更容易傳播，而變種病毒就是一個持續的威脅。

政府為2800萬5至11歲的兒童提供了足夠的Pfizer疫苗，兒童疫苗接種活動預計將於本週晚些時候開始，並在下週全面展開，父母可以到政府網頁Vaccines.gov，找到他們附近的疫苗接種地點，當中包括兒科診所、一般診所和藥房。

CDC疾控中心總監Rochelle Walensky強調，Pfizer的臨床試驗發現，兒童疫苗對預防重症非常有效，並在安全性和有效性試驗中，沒有出現嚴重的不良反應。

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