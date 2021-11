【KTSF】

德州9月1日實施,全美最嚴苛的墮胎法之後,正面對法律挑戰,聯邦最高法院週一開始聆聽口頭爭辯,持續了接近兩小時,最高法院暗示可能會容許挑戰德州墮胎法。

在週二兩次口頭爭辯中,最高法院大多數大法官,似乎傾向於容許墮胎醫生向聯邦法院挑戰德州的墮胎法。

包括大法官Brett Kavanaugh在內的大多數大法官質疑,德州墮胎法的原始法律架構,並認為容許墮胎醫生挑戰這條墮胎法,也可以堵塞法律的漏洞。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。