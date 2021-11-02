舊金山加大醫生與小學生對話 解答型肺炎疫苗問題

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）聯合校區和舊金山加大醫生週二同小學生對話，希望解答他們有關新型肺炎疫苗安全的問題，並鼓勵他們去打針。

有學生問：「如果打完針仍會染疫，為何還要打？」

舊金山加大醫生Daniel Woolridge說：「好問題，在疫苗面世之前，其實新冠病毒是可致命的，我們從全世界的報導知道的，現時其他國家仍有人染疫死亡，因為他們不像美國有疫苗。」

校監、校區主席，聯同舊金山加大的醫生，週二共同為Malcolm X小學的4至5年級學生解答有關新型肺炎疫苗的問題，談到疫苗的作用和必要性等。

舊金山聯合校區同市府公共衛生局合作，現時在四間學校提供疫苗接種服務，分別是Malcolm X小學、Balboa高中、McCoppin小學和Sunset小學，校區也會延長開放 這四間學校的疫苗接種服務，準備為5至11歲的兒童打針。

舊金山聯合校區主席Vincent Matthews說：「只要各部門批准、疫苗運到，我們就會馬上為兒童打針，現時只是等疫苗抵達。」

校區表示，現時市內12至17歲兒童及青少年人口，當中有95%已經打齊針。

Woolridge醫生說：「有很多家長都是因孩子說服而打針，因為孩子說不想父母出事，孩子的確是在這方面領先。」

聯邦食品及藥物管理局（FDA）上週二建議緊急授權，為5歲到11歲兒童接種Pfizer新型肺炎疫苗，聯邦疾控中心（CDC）週二都緊急授權使用，之後再由加州州府和舊金山市府批准。

家長如果對疫苗是否對自己5至11歲孩子安全存有疑問，當局在星期三11月3日晚7時半在SFGOV TV網上舉行廣東話社區論壇，華埠衛生局局長白幹榮醫生都會出席解答問題，有意出席者請上網登記，網址：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_htOuW5XLTcu_x8ora-VoUQ

有統計指，全灣區只有27%的家長會馬上帶他們5至11歲的小朋友打針，33%說仍會等待，30%說不會帶小朋友打針。

至於疫苗運送方面，Santa Clara縣預料收到灣區最多的5.5萬劑，Alameda縣就預料接收2.85萬劑，舊金山和San Mateo縣就會合共接收1.2萬劑。

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