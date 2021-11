舊金山加大醫生與小學生對話 解答型肺炎疫苗問題

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)聯合校區和舊金山加大醫生週二同小學生對話,希望解答他們有關新型肺炎疫苗安全的問題,並鼓勵他們去打針。

有學生問:「如果打完針仍會染疫,為何還要打?」

舊金山加大醫生Daniel Woolridge說:「好問題,在疫苗面世之前,其實新冠病毒是可致命的,我們從全世界的報導知道的,現時其他國家仍有人染疫死亡,因為他們不像美國有疫苗。」

校監、校區主席,聯同舊金山加大的醫生,週二共同為Malcolm X小學的4至5年級學生解答有關新型肺炎疫苗的問題,談到疫苗的作用和必要性等。

舊金山聯合校區同市府公共衛生局合作,現時在四間學校提供疫苗接種服務,分別是Malcolm X小學、Balboa高中、McCoppin小學和Sunset小學,校區也會延長開放 這四間學校的疫苗接種服務,準備為5至11歲的兒童打針。

舊金山聯合校區主席Vincent Matthews說:「只要各部門批准、疫苗運到,我們就會馬上為兒童打針,現時只是等疫苗抵達。」

校區表示,現時市內12至17歲兒童及青少年人口,當中有95%已經打齊針。

Woolridge醫生說:「有很多家長都是因孩子說服而打針,因為孩子說不想父母出事,孩子的確是在這方面領先。」

聯邦食品及藥物管理局(FDA)上週二建議緊急授權,為5歲到11歲兒童接種Pfizer新型肺炎疫苗,聯邦疾控中心(CDC)週二都緊急授權使用,之後再由加州州府和舊金山市府批准。

家長如果對疫苗是否對自己5至11歲孩子安全存有疑問,當局在星期三11月3日晚7時半在SFGOV TV網上舉行廣東話社區論壇,華埠衛生局局長白幹榮醫生都會出席解答問題,有意出席者請上網登記,網址:https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_htOuW5XLTcu_x8ora-VoUQ

有統計指,全灣區只有27%的家長會馬上帶他們5至11歲的小朋友打針,33%說仍會等待,30%說不會帶小朋友打針。

至於疫苗運送方面,Santa Clara縣預料收到灣區最多的5.5萬劑,Alameda縣就預料接收2.85萬劑,舊金山和San Mateo縣就會合共接收1.2萬劑。

