中國駐舊金山總領事王東華談美中關係和台灣問題（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

週一中國駐舊金山總領事王東華就美中關係和台灣問題向媒體發表看法。

中國駐舊金山總領事王東華、副總領事潘慶江、政治新聞處處長彭文琳出席週一中領館的記者會。

王東華在會議上表示,中美關係現在面臨巨大挑戰,拜登政府正在沿用前特朗普政府錯誤的對華政策,以及對中國錯誤的看法,這對於中美關係是不利的,他指出,中美兩國之間應該是合作,而不是衝突。

在回應本台記者有關對台灣總統蔡英文接受CNN訪問的看法時,王東華表示:「蔡英文是想以保護所謂的民主的名義搞台獨,這是可笑的,台灣是中國的一部分,為了實現祖國的統一,沒有什麼可以改變,台灣是中國的一部分的事實,中國現在比以往更加強烈地想要維護尊嚴和領土完整,沒有人應該低估中國維護國家尊嚴和領土完整的決心。」

蔡英文接受CNN訪問時,首次透露美軍駐台協助訓練台灣軍隊。

她也提到,中國每天都在加強對台灣的威脅,記者問她是否願意與習近平見面,她回答說更多的溝通有助於減少誤解,和有助於和平共存。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。