聖荷西週日發生謀殺案,一名男子中槍死亡,是該市本年第29宗兇殺案。

事發在星期日下午3點40左右,警方接到報案在聖荷西市Great Oaks Parkway 5200號路段,一名男子至少中了一槍,男子被送到醫院搶救後不治。

到目前為此未有嫌疑人被補,而動機仍在調查中。

警方稱,確認受害者身份後並已經通知其家人,Santa Clara縣法醫官尚未公佈受害者的身份。

任何目擊者或者知情人士,都可以致電(408) 277-5283,聯繫聖荷西警察局兇殺組。

