美軍仍有約6萬人未接種新冠疫苗

【KTSF 李廷英報導】

對聯邦人員的強制疫苗令即將生效,到現在為止,絕大多數現役部隊人員,至少接種了一劑新冠疫苗,但對當中一些人來說,拒絕接種可能讓他們面臨更嚴重的問題。

據軍方的報告聲稱,目前仍有百分之一至百分之七的軍方人員,約6萬人尚未接種疫苗。

對於當中某些人來說,拒絕接種可能是職業生涯終結的一個決定,其他人可能面臨調動、旅行限制、部署限制和償還獎金的要求。

強制疫苗令即將生效,目前尚不清楚軍方將在多大範圍內,給予因宗教、醫療和行政理由的豁免,國防部聲稱將以特別個案來處理。

防長奧斯汀呼籲以同情心對待他們,根據軍方的規則,指揮官可以考慮是否對部隊任務有潛在的影響。

如果宗教豁免會危及部隊的表現,則可以拒絕豁免請求,在處理豁免期間,指揮官可以把申請者調職、撤回部署、在海外或限制與部隊接觸等直到申請有結果。

未打針的部隊人員也將接受例行測試,和可能的旅行限制。

目前最成功的接種工作是海軍,截至上週,只有百分之一的海軍人員沒有接種疫苗,空軍和太空軍次之,有3.6%未接種疫苗,而陸軍和海軍陸戰隊則有7%人員還沒有接種。

國民警衛隊和預備役的疫苗接種數量也大幅下降。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。