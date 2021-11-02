美軍仍有約6萬人未接種新冠疫苗

【KTSF 李廷英報導】

對聯邦人員的強制疫苗令即將生效，到現在為止，絕大多數現役部隊人員，至少接種了一劑新冠疫苗，但對當中一些人來說，拒絕接種可能讓他們面臨更嚴重的問題。

據軍方的報告聲稱，目前仍有百分之一至百分之七的軍方人員，約6萬人尚未接種疫苗。

對於當中某些人來說，拒絕接種可能是職業生涯終結的一個決定，其他人可能面臨調動、旅行限制、部署限制和償還獎金的要求。

強制疫苗令即將生效，目前尚不清楚軍方將在多大範圍內，給予因宗教、醫療和行政理由的豁免，國防部聲稱將以特別個案來處理。

防長奧斯汀呼籲以同情心對待他們，根據軍方的規則，指揮官可以考慮是否對部隊任務有潛在的影響。

如果宗教豁免會危及部隊的表現，則可以拒絕豁免請求，在處理豁免期間，指揮官可以把申請者調職、撤回部署、在海外或限制與部隊接觸等直到申請有結果。

未打針的部隊人員也將接受例行測試，和可能的旅行限制。

目前最成功的接種工作是海軍，截至上週，只有百分之一的海軍人員沒有接種疫苗，空軍和太空軍次之，有3.6%未接種疫苗，而陸軍和海軍陸戰隊則有7%人員還沒有接種。

國民警衛隊和預備役的疫苗接種數量也大幅下降。

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