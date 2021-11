灣區3縣部份商業週一開始放寬口罩令（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

灣區有3個縣週一開始部份商業放寬口罩令,一般民眾的反應不一。

東灣Contra Costa和Alameda縣,以及北灣Marin縣週一開始部份商業放寬口罩令。

Marin縣衛生官員週一下午將部份商業的室內活動,例如餐館、酒吧和零售店等解除口罩令,但個別商業仍然可以自行決定是否放寬這個口罩規定。

Marin縣San Rafael市一間咖啡室的老闆說,放寬口罩令可助於刺激生意,也希望可以令商業重回正常軌道,但有顧客認為,為了安全起見,她仍會戴口罩,因為病毒消失之後,可能會有另一種變種病毒入侵。

Marin縣當局說,Marin是第一個符合灣區解除口罩令的縣,不過放寬口罩規定不會改變,州和聯邦要求未接種疫苗人士,在學校、醫院、在公共交通工具上,必須戴口罩的規定。

另外,經過一年半居家工作之後,舊金山(三藩市)市政府員工本星期開始必須返回辦公室上班兩天,可望帶起特別是市中心小商業的經濟復甦,市府官員也希望,舊金山的高疫苗接種率,以及近期的放寬口罩令,可以鼓勵其他私人公司也召回僱員重返辦公室工作。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。