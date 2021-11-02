全球染疫死亡人數破500萬 CDC週二表決兒童Pfizer疫苗（視頻）

November 2, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

全球因染疫死亡人數破500萬，另外，聯邦疾控中心（CDC）顧問委員會在週二表決是否准許為5至11歲接種Pfizer新型肺炎疫苗，而Moderna青少年疫苗則需要較長時間審議。

Pfizer兒童疫苗接種工程可否展開，民眾本週就知道，Pfizer兒童疫苗上週已獲FDA授權緊急使用。

CDC的專家顧問委員會週二就會為兒童疫苗進行投票，之後疾控中心總監就會正式建議使用，預料最快星期三兒童可以打針。

兒童疫苗劑量是青少年及成人的3分之1，兒童疫苗同樣是需要打兩針，而兩針至少相隔21日。

國立兒童醫院醫生Claire Boogaard說：「這太棒了，這款較低劑量的疫苗，沒有嚴重的副作用，但這款低劑量的疫苗，它仍然可以保護孩子免受感染。」

但目前只有大約4分之1的父母表示，他們會立即讓孩子接種疫苗，而3分之2的父母表示，他們擔心疫苗會影響孩子未來的生育能力。

喬治華盛頓大學醫學教授Jonathan Reiner回應說：「是沒有任何數據表明這一點。 數據中也沒有任何跡象表明，成年人會發生這種情況，也沒有生物學上合理的機制，指會發生這種情況。」

另一方面，Moderna 12至17歲的青少年疫苗，FDA希望審視疫苗對12至17歲兒童和青少年的心臟炎症風險。

Moderna預測，審議可能會將緊急使用疫苗的授權，推遲到1月，並將延遲其疫苗在年幼兒童中的授權。

FDA擔心的是一種罕見的心臟炎症，稱為心肌炎，這與Pfizer和Moderna的疫苗有關，CDC報告指，這種心臟問題，經過休息和藥物治療後，情況很快好轉。

根據最新Johns Hopkins大學數據指，全球死亡數字已經剛剛超過500萬人，而美國有全球最高的死亡率，超過76.6萬人，其後是巴西及印度。

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