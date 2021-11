全球染疫死亡人數破500萬 CDC週二表決兒童Pfizer疫苗（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

全球因染疫死亡人數破500萬,另外,聯邦疾控中心(CDC)顧問委員會在週二表決是否准許為5至11歲接種Pfizer新型肺炎疫苗,而Moderna青少年疫苗則需要較長時間審議。

Pfizer兒童疫苗接種工程可否展開,民眾本週就知道,Pfizer兒童疫苗上週已獲FDA授權緊急使用。

CDC的專家顧問委員會週二就會為兒童疫苗進行投票,之後疾控中心總監就會正式建議使用,預料最快星期三兒童可以打針。

兒童疫苗劑量是青少年及成人的3分之1,兒童疫苗同樣是需要打兩針,而兩針至少相隔21日。

國立兒童醫院醫生Claire Boogaard說:「這太棒了,這款較低劑量的疫苗,沒有嚴重的副作用,但這款低劑量的疫苗,它仍然可以保護孩子免受感染。」

但目前只有大約4分之1的父母表示,他們會立即讓孩子接種疫苗,而3分之2的父母表示,他們擔心疫苗會影響孩子未來的生育能力。

喬治華盛頓大學醫學教授Jonathan Reiner回應說:「是沒有任何數據表明這一點。 數據中也沒有任何跡象表明,成年人會發生這種情況,也沒有生物學上合理的機制,指會發生這種情況。」

另一方面,Moderna 12至17歲的青少年疫苗,FDA希望審視疫苗對12至17歲兒童和青少年的心臟炎症風險。

Moderna預測,審議可能會將緊急使用疫苗的授權,推遲到1月,並將延遲其疫苗在年幼兒童中的授權。

FDA擔心的是一種罕見的心臟炎症,稱為心肌炎,這與Pfizer和Moderna的疫苗有關,CDC報告指,這種心臟問題,經過休息和藥物治療後,情況很快好轉。

根據最新Johns Hopkins大學數據指,全球死亡數字已經剛剛超過500萬人,而美國有全球最高的死亡率,超過76.6萬人,其後是巴西及印度。

