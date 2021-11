數據顯示東灣和矽谷房價最近持續上漲（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著人們開始要回到辦公室工作,靠近工作地點的灣區住房買氣更為熱絡,數據顯示,東灣和矽谷的房價最近持續上漲。

Mercury News報導指,從阿拉米達縣和聖塔克拉拉縣的房價數據看來,灣區購房人士又開始將目光投向比較靠近辦公室的地點。

今年9月,全灣區獨立屋的中位價是113萬元,比今年夏天的歷史新高價位輕微下跌。

根據CoreLogic的報告,購房者對於市郊空間大的房屋仍感興趣,不過在Contra Costa縣以及Marin縣就出現降溫。

CoreLogic數據顯示,目前灣區獨立屋的中位價,從去年9月以來上漲了16%,儘管2020年的房地產市場受到疫情影響一度疲弱,但今年初開始已經反彈。

其中灣區9個縣的房價全面上揚,阿拉米達縣上漲幅度最大,達17.2%,房屋中位價來到113萬元;聖塔克拉拉縣也有14%的上漲,房屋中位價來到151萬元。

Contra Costa縣上漲9.3%,房屋中位價是82萬元;San Mateo縣上漲8.3%,房屋中位價來到歷史新高的179萬元,至於舊金山則上漲3.1%,房屋中位價為167萬元。

至於包括新的住房單位,以及共度公寓在內的整體銷售,跟去年9月相比上漲6%,顯示買賣雙方對於疫情期間,對於看房子的疑慮逐漸解除。

經濟學家及房地產仲介人士預期,進入節日季節,房屋市場仍然持續火爆,因為利率持續偏低,加上千禧世代的高科技人士正在尋求購房機會,但目前房屋供應相對有限,價格仍會持續上漲,而且看中目標動作要快。

