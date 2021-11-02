數據顯示東灣和矽谷房價最近持續上漲（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

隨著人們開始要回到辦公室工作，靠近工作地點的灣區住房買氣更為熱絡，數據顯示，東灣和矽谷的房價最近持續上漲。

Mercury News報導指，從阿拉米達縣和聖塔克拉拉縣的房價數據看來，灣區購房人士又開始將目光投向比較靠近辦公室的地點。

今年9月，全灣區獨立屋的中位價是113萬元，比今年夏天的歷史新高價位輕微下跌。

根據CoreLogic的報告，購房者對於市郊空間大的房屋仍感興趣，不過在Contra Costa縣以及Marin縣就出現降溫。

CoreLogic數據顯示，目前灣區獨立屋的中位價，從去年9月以來上漲了16%，儘管2020年的房地產市場受到疫情影響一度疲弱，但今年初開始已經反彈。

其中灣區9個縣的房價全面上揚，阿拉米達縣上漲幅度最大，達17.2%，房屋中位價來到113萬元；聖塔克拉拉縣也有14%的上漲，房屋中位價來到151萬元。

Contra Costa縣上漲9.3%，房屋中位價是82萬元；San Mateo縣上漲8.3%，房屋中位價來到歷史新高的179萬元，至於舊金山則上漲3.1%，房屋中位價為167萬元。

至於包括新的住房單位，以及共度公寓在內的整體銷售，跟去年9月相比上漲6%，顯示買賣雙方對於疫情期間，對於看房子的疑慮逐漸解除。

經濟學家及房地產仲介人士預期，進入節日季節，房屋市場仍然持續火爆，因為利率持續偏低，加上千禧世代的高科技人士正在尋求購房機會，但目前房屋供應相對有限，價格仍會持續上漲，而且看中目標動作要快。

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