新任舊金山市府律師邱信福宣誓就職（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

新任舊金山市府律師邱信福（David Chiu）週一宣誓就職， 成為該市有史以來第一位亞裔市府律師。

舊金山市長布里德週一在市府內，為新任命的市府律師邱信福主持宣誓儀式，邱信福的妻子和孩子也在台上共同出席。

邱信福表示，上任後會繼續關注民權問題，包括Me Too運動以及反亞裔仇視等。

邱信福說：「作為市府律師，我將繼續為正義而奮鬥，我會繼續站出來保護勞工，確保我們為消費者挺身而出，也會讓大企業負起責任。」

週一的宣誓儀式，邱信福展現了好人緣，加州司法部長Ron Bonta、邱信福的大學室友、聖荷西市長Sam Liccardo等人，特別前來見證這歷史性的一刻。

Bonta說：「我很榮幸到這裡，在這特別的而且是歷史性的一天，來慶祝我們的朋友，我們景仰和尊敬的人，舊金山市府律師邱信福。」

邱信福接替自2001年起擔任市府律師的Dennis Herrera，成為舊金山市有史以來第一位亞裔、同時也是第一位華裔市府律師，Herrera則轉任舊金山水利局長。

布里德說：「要取代像Dennis Herrera的人有很大的壓力，而且是舊金山最難保守的秘密，因為你知道、我知道、Dennis知道，沒有人更合適來擔任這個非常挑戰、獨立且複雜的工作，非邱信福莫屬了。」

布里德稱許邱信福的政治生涯持續展現強有力的領導，為舊金山最弱勢的社區奮鬥，為平等和正義的政策倡議，讓他非常適合這個職位，

邱信福極少在公眾面前談及自己的太太Candace Chen，週一他除了感謝家人，也難得秀恩愛。

邱信福說：「我從沒有機會公開吹捧我太太，很多人可能不知道，她有個高度公共興趣的工作，管理一個難民寄養照顧計畫，她過去7年做此工作之際，我人在沙加緬度，等於是她一個人在持家，還要照顧我們活力充沛，但有時會吵鬧的兒子Lucas，寶貝我很高興我回到家，很你們在一起。」

邱信福的父母來自台灣，他則在俄亥俄州克里夫蘭出生，在麻州波士頓長大，畢業於哈佛大學法學院，曾是民權律師。

邱信福週一特別介紹他的父母，並且情緒激動地談到自己移民家庭的背景。

邱信福說：「我的父母教導我關於我是誰，關於我的價值，他們教導我為人服務的意義。」

原任加州眾議員的邱信福，2014年底進入州眾議院服務，之前曾是代表舊金山華埠和北岸區的市議員，邱也是舊金山市議會有史以來第一位亞裔主席。

邱信福原先所屬的加州亞太裔立法黨團週一發聲明祝賀邱信福上任，表示他的任命創下歷史，成為該職務設立120年來第一位亞太裔市府律師。

加州亞太裔黨團期待與邱信福市府律師合作，繼續為提升所有人的平等和公義而努力，並認為這項任命再度展現了加州認為多元化就是力量的信念。

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