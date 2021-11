新任舊金山市府律師邱信福宣誓就職（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

新任舊金山市府律師邱信福(David Chiu)週一宣誓就職, 成為該市有史以來第一位亞裔市府律師。

舊金山市長布里德週一在市府內,為新任命的市府律師邱信福主持宣誓儀式,邱信福的妻子和孩子也在台上共同出席。

邱信福表示,上任後會繼續關注民權問題,包括Me Too運動以及反亞裔仇視等。

邱信福說:「作為市府律師,我將繼續為正義而奮鬥,我會繼續站出來保護勞工,確保我們為消費者挺身而出,也會讓大企業負起責任。」

週一的宣誓儀式,邱信福展現了好人緣,加州司法部長Ron Bonta、邱信福的大學室友、聖荷西市長Sam Liccardo等人,特別前來見證這歷史性的一刻。

Bonta說:「我很榮幸到這裡,在這特別的而且是歷史性的一天,來慶祝我們的朋友,我們景仰和尊敬的人,舊金山市府律師邱信福。」

邱信福接替自2001年起擔任市府律師的Dennis Herrera,成為舊金山市有史以來第一位亞裔、同時也是第一位華裔市府律師,Herrera則轉任舊金山水利局長。

布里德說:「要取代像Dennis Herrera的人有很大的壓力,而且是舊金山最難保守的秘密,因為你知道、我知道、Dennis知道,沒有人更合適來擔任這個非常挑戰、獨立且複雜的工作,非邱信福莫屬了。」

布里德稱許邱信福的政治生涯持續展現強有力的領導,為舊金山最弱勢的社區奮鬥,為平等和正義的政策倡議,讓他非常適合這個職位,

邱信福極少在公眾面前談及自己的太太Candace Chen,週一他除了感謝家人,也難得秀恩愛。

邱信福說:「我從沒有機會公開吹捧我太太,很多人可能不知道,她有個高度公共興趣的工作,管理一個難民寄養照顧計畫,她過去7年做此工作之際,我人在沙加緬度,等於是她一個人在持家,還要照顧我們活力充沛,但有時會吵鬧的兒子Lucas,寶貝我很高興我回到家,很你們在一起。」

邱信福的父母來自台灣,他則在俄亥俄州克里夫蘭出生,在麻州波士頓長大,畢業於哈佛大學法學院,曾是民權律師。

邱信福週一特別介紹他的父母,並且情緒激動地談到自己移民家庭的背景。

邱信福說:「我的父母教導我關於我是誰,關於我的價值,他們教導我為人服務的意義。」

原任加州眾議員的邱信福,2014年底進入州眾議院服務,之前曾是代表舊金山華埠和北岸區的市議員,邱也是舊金山市議會有史以來第一位亞裔主席。

邱信福原先所屬的加州亞太裔立法黨團週一發聲明祝賀邱信福上任,表示他的任命創下歷史,成為該職務設立120年來第一位亞太裔市府律師。

加州亞太裔黨團期待與邱信福市府律師合作,繼續為提升所有人的平等和公義而努力,並認為這項任命再度展現了加州認為多元化就是力量的信念。

