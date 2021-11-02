2022年投保加州健保計劃接受申請（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州以及全國可負擔健保計劃週一起接受2022年的申請，投保加州（Covered California）健保交易平台提供多種優質健保計劃，由於聯邦政府投放大筆撥款，使許多加州居民能夠獲得補助金節省保費。

Jingjing Cai住在沙加緬度地區，她和丈夫一起經營的小商業，在疫情之中關閉，一家人因此失去由公司提供的健保。

後來她透過投保加州找到健保計劃，由於符合獲取補助金的資格，一家三口每月保費只需要3元。

Cai說：「這項補助計劃對我們幫助很大，在很困難的時刻，我們現在負擔得起健保計劃，我們可以安心因為知道我們有保障。」

拜登政府的美國救助計劃之中，包含大筆撥款，協助國民購買或加入健保計劃。

加州超過7成獲得健保津貼的居民，每月月費少於10元，而年收入超過10萬元的家庭，也有機會得到補助金津貼。

聯邦衛生及福利部長週一來到加州，敦促仍未有醫療保險的人士，趁著登記期開放，盡快透過投保加州健保交易平台，選擇適合自己的健保計劃。

聯邦衛生及福利部長Xavier Becerra說：「當物價上升之際，健保價格，尤其例如投保加州的價格卻下降，5分之4的美國人過去一年登記購買健保時發現，他們能找到醫療保險計劃，每月月費10元或更少。

投保加州2022年的開放登記期，由週一開始直至明年1月15日，12月1日之前完成登記的人士，將可以明年1月1日起使用健保服務，估計目前加州約有110萬未有醫療保險的人士，其實符合獲得健保補助或領取Medi-Cal醫療保險的資格。

大家可上網CoveredCA.com，查看自己是否符合資格。

當局會增加職員，包括華語專員回答客戶的問題，並會在全州用多種語言，推廣Covered California的服務。

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