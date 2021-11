2022年投保加州健保計劃接受申請（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州以及全國可負擔健保計劃週一起接受2022年的申請,投保加州(Covered California)健保交易平台提供多種優質健保計劃,由於聯邦政府投放大筆撥款,使許多加州居民能夠獲得補助金節省保費。

Jingjing Cai住在沙加緬度地區,她和丈夫一起經營的小商業,在疫情之中關閉,一家人因此失去由公司提供的健保。

後來她透過投保加州找到健保計劃,由於符合獲取補助金的資格,一家三口每月保費只需要3元。

Cai說:「這項補助計劃對我們幫助很大,在很困難的時刻,我們現在負擔得起健保計劃,我們可以安心因為知道我們有保障。」

拜登政府的美國救助計劃之中,包含大筆撥款,協助國民購買或加入健保計劃。

加州超過7成獲得健保津貼的居民,每月月費少於10元,而年收入超過10萬元的家庭,也有機會得到補助金津貼。

聯邦衛生及福利部長週一來到加州,敦促仍未有醫療保險的人士,趁著登記期開放,盡快透過投保加州健保交易平台,選擇適合自己的健保計劃。

聯邦衛生及福利部長Xavier Becerra說:「當物價上升之際,健保價格,尤其例如投保加州的價格卻下降,5分之4的美國人過去一年登記購買健保時發現,他們能找到醫療保險計劃,每月月費10元或更少。

投保加州2022年的開放登記期,由週一開始直至明年1月15日,12月1日之前完成登記的人士,將可以明年1月1日起使用健保服務,估計目前加州約有110萬未有醫療保險的人士,其實符合獲得健保補助或領取Medi-Cal醫療保險的資格。

大家可上網CoveredCA.com,查看自己是否符合資格。

當局會增加職員,包括華語專員回答客戶的問題,並會在全州用多種語言,推廣Covered California的服務。

