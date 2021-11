【有線新聞】

中國製片人施建祥在美國被捕,被控以欺詐手段取得入境簽證。

57歲的施建祥,上星期在拉斯維加斯出席有關投資加密貨幣活動時被捕。

司法部聲明指,他在2016年申請非移民簽證時,虛報自己沒有用過其他名字,其實他有其他名稱的身份證明文件,控以欺詐及濫用非移民簽證罪,面臨10年監禁及25萬美元罰款。法院指他有潛逃風險,須繼續還押。

施建祥曾投資「葉問3」和「大轟炸」等電影,因為涉嫌集資欺詐被中國通緝,5年前潛逃,住在洛杉磯。他亦因為欠租500多萬港元,三年前無在香港出庭,被頒令破產。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。