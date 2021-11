拜登促請世界領袖承擔全球氣候暖化的挑戰

【KTSF 張麗月報導】

聯合國氣候峰會COP26週二在蘇格蘭的格拉斯哥開幕,總統拜登與全球130多個國家的元首、代表團以及聯合國官員出席,他們都對氣候變化問題發出警告,拜登指出,今後十年所採取控制全球暖化的行動,對防止未來世代受苦起到決定性作用。

拜登在聯合國氣候峰會上表示,全球目前面對的水災、極端天氣、乾旱和山火等危機,其實是一種獨特機會,為全球經濟重新洗牌,他又指花費巨額成本去限制二氧化碳廢氣排放,即是等於給予機會在過渡到再生能源和電動車期間創造就業機會。

拜登促請世界領袖擔當全球氣候暖化面對的挑戰,他又說不要落後不做任何事,或者爭論地球是否正面對的迫切危險。

他指出,氣候危機也提供機會,為新世代投資帶動全球經濟增長,拜登希望進一步幫助貧窮國家,應對氣候變化帶來的挑戰。

拜登說:「我們希望進一步幫助全球國家,特別是發展中國家,加速它們的清潔能源過渡,解決污染,以確保大家分享更清潔、更安全和更健康的地球。」

拜登說,他9月時在聯合國大會上已宣布,聯邦政府正與國會合作,將會在未來幾年對發展中國家的氣候財政援助金額倍增三倍,拜登政府也在週一公佈政策方針,計劃在2050年之前將美國轉型為一個全部清潔能源的國家,長遠計劃也與巴黎氣候協定協調,勾劃出美國漸漸走向利用風力,太陽能等清潔能源來發電。

拜登在啟程到歐洲前同國會民主黨人談妥1.75萬億元的《重建得更好》方案框架,當中有5550億是用來應對氣候變化,而週日拜登在羅馬20國集團峰會,與會各國領袖同意在本世紀中葉左右實現碳中立,即是二氧化碳排放淨值為零,要達到這個目標,除了大幅減少碳排放之外,還要大量植樹,以及採取其他環保措施,來抵消碳排放量,務求淨值為零。

