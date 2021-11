【KTSF】

一股冷鋒為灣區帶來降雨,雨勢最大的時候已經過去,預測另一股冷鋒將於星期三深夜抵達灣區。

星期一的冷鋒來自阿拉斯加灣,比較寒冷而降雨不多,國家氣象局表示,直至下午3時左右,北灣沿岸山區錄得半吋至一吋降雨量,舊金山(三藩市)10分1吋至4分1吋, 東灣奧克蘭(屋崙)10分1吋左右。

預計另一股冷鋒將於星期三深夜抵達,星期四會下雨,但預測不會很大雨。

受冷鋒影響,星期日間氣溫較低,大家記著要加衣。

上個月的大氣河風暴為灣區帶來充沛的雨水,氣象局的數據顯示,灣區多個地區上月的總降雨量,是同期正常降雨量的幾倍,為這個雨季帶來好的開始。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。