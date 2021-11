華裔男子涉嫌機上毆打空服員週一早上被捕（視頻）

【KTSF】

上星期一名華裔男子在美國航空(AA)從紐約飛洛杉磯途中毆打空服員,聯邦調查人員在週一早上逮捕該名男子。

20歲的Brian Hsu週一上午出庭,事發在10日27日,Brian Hsu在紐約飛往南加州John Wayne機場AA Airlines 976航班途中毆打空服員,把他的鼻子打斷,迫使飛機降落在丹佛,Brian Hsu的母親證實,兒子週一早上在Irvine家中被捕。

Brian Hsu的鄰居無法相信他會做出這樣的事。

鄰居說:「他們的兒子很乖,高中畢業後去紐約,媽媽跟兒子一塊去紐約。」

訴狀上寫道,被告動過腦部手術,身心受到創傷,包括耳鳴、噁心、頭暈和失去平衡,因此對於頭部保護非常小心。

他說當時他起身去洗手間,在走廊上伸展身體時,不小心用手或手臂撞到了空服員。

他聲稱該名空服員變得焦躁不安,開始用手在他頭上擺動,為了保護頭,Brian Hsu說他舉起手自衛,但是該名空服員說Hsu毆打他,導致鼻子受傷。

Hsu週一以一萬元獲得交保,下次出庭時間是15日在丹佛法院。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。