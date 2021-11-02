華裔男子涉嫌機上毆打空服員週一早上被捕（視頻）

【KTSF】
上星期一名華裔男子在美國航空（AA）從紐約飛洛杉磯途中毆打空服員，聯邦調查人員在週一早上逮捕該名男子。
20歲的Brian Hsu週一上午出庭，事發在10日27日，Brian Hsu在紐約飛往南加州John Wayne機場AA Airlines 976航班途中毆打空服員，把他的鼻子打斷，迫使飛機降落在丹佛，Brian Hsu的母親證實，兒子週一早上在Irvine家中被捕。
Brian Hsu的鄰居無法相信他會做出這樣的事。
鄰居說：「他們的兒子很乖，高中畢業後去紐約，媽媽跟兒子一塊去紐約。」
訴狀上寫道，被告動過腦部手術，身心受到創傷，包括耳鳴、噁心、頭暈和失去平衡，因此對於頭部保護非常小心。
他說當時他起身去洗手間，在走廊上伸展身體時，不小心用手或手臂撞到了空服員。
他聲稱該名空服員變得焦躁不安，開始用手在他頭上擺動，為了保護頭，Brian Hsu說他舉起手自衛，但是該名空服員說Hsu毆打他，導致鼻子受傷。
Hsu週一以一萬元獲得交保，下次出庭時間是15日在丹佛法院。
(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment