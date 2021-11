【KTSF】

三週前,由於天氣問題,西南航空公司在幾天內取消了超過2千個航班,而近日來美國航空(AA)公司的旅客,也同樣大嘆「無機可乘」。

AA週一又取消了250架航班,在週末受強風天氣影響,各地航班延誤,飛行員和空服人員未能就位,導致從上週五以來,AA取消了1,900個航班。

公司週一開始積極解決問題,減少旅客不便。

