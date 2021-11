【有線新聞】

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)確診新型肺炎,對上一次與總統拜登見面是在星期二。

42歲的普薩基發表聲明,指自己有注射疫苗,症狀輕微,上周二與拜登見面時兩人有戴口罩,相隔約1.8米。

消息指拜登星期六做過測試,結果是陰性。

普薩基因為有家人較早前確診,未有隨同拜登出訪並且隔離檢疫,連續多天檢測都是陰性,到星期日確診。

