【有線新聞】

美國與歐盟就取消鋼鋁關稅達成協議。

新協議下,美國會限量豁免歐盟製鋼鋁的進口稅,配額據報達每年330萬噸鋼材,更有機會每年增加。而歐盟27國在12月起,停收包括進口電單車等美國產品五成附加進口稅。歐美變相每年免除超過一百億美元出口關稅。

美國特朗普政府2018年以國安為由,對歐盟和中國進口鋼和鋁分別徵收25%和10%關稅。美國會維持對中國鋼鋁收關稅。

