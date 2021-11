研究指已接種完整疫苗者也可傳播Delta變種病毒

【KTSF】

就算打齊針都可以在家庭內傳播Delta變種病毒,這個是英國倫敦帝國學院的研究結論, 發表在最新一期的《Lancet傳染病》學報。

研究鑑定71個感染Delta變種病毒的人,他們已打齊針的家庭接觸者有25%人中招,而未打針的家庭接觸者,中招比率是38%。

這項研究的共同領導人指出,在人與人在室內較長時間的密切接觸下,疫苗不足以阻止Delta變種在家庭內傳播,研究結果反映為何Delta變種會在全球肆虐,即使疫苗覆蓋率高的地區也不能倖免。

也有科學家指出,疫苗可以阻緩疫情,預防新型肺炎重症,並降低死亡率發生,但疫苗不能阻止病毒人傳人,即使是已打齊針者,都會感染與傳播病毒,,但仍要必要接種疫苗,包括打加強針,並要繼續保持社交距離、勤洗手及戴口罩。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。