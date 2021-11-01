研究指已接種完整疫苗者也可傳播Delta變種病毒

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就算打齊針都可以在家庭內傳播Delta變種病毒，這個是英國倫敦帝國學院的研究結論, 發表在最新一期的《Lancet傳染病》學報。

研究鑑定71個感染Delta變種病毒的人，他們已打齊針的家庭接觸者有25%人中招，而未打針的家庭接觸者，中招比率是38%。

這項研究的共同領導人指出，在人與人在室內較長時間的密切接觸下，疫苗不足以阻止Delta變種在家庭內傳播，研究結果反映為何Delta變種會在全球肆虐，即使疫苗覆蓋率高的地區也不能倖免。

也有科學家指出，疫苗可以阻緩疫情，預防新型肺炎重症，並降低死亡率發生，但疫苗不能阻止病毒人傳人，即使是已打齊針者，都會感染與傳播病毒，，但仍要必要接種疫苗，包括打加強針，並要繼續保持社交距離、勤洗手及戴口罩。

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