南灣兩華裔科技公司高層被起訴詐騙洗黑錢等罪（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

南灣兩名前高科技公司的華裔高層,涉嫌串謀一間位於中國的外判軟件公司,收取回扣(kickback),詐騙大約1700萬美元,並藉設立空殼公司洗黑錢。

根據法庭文件,兩名被告,62歲Mountain View居民Kevin Chao,和54歲Saratoga居民Richard Sze的公司,曾經在2005年時被聖荷西一間上市的高科技公司收購,起訴書內並無透露該間公司的名字,只是稱之為「公司一」(Company-1)。

Chao和Sze之後成為了「公司一」的高層,Chao成為全球業務總監,Sze則是他旗下的軟件工程經理。

「公司一」在2012年時,將軟件開發工作,外判給一間當時位於中國的公司SP Software (SPSoft) 。

Chao和Sze涉嫌在2016年至2020年期間串謀SPSoft,向「公司一」開出假收據,或者是漲價的收據,企圖騙取「公司一」的資金。

SPSoft之後將回扣的資金轉移給Chao和Sze開的一間名為Mooteec的空殼公司,用來洗黑錢,實際上部份資金流了入兩人的個人銀行戶口。

2019年時「公司一」,一名前職員在辭職時,吹哨告密揭發事件,他懷疑Chao和SPSoft之間有不妥,「公司一」之後對Chao和Sze兩人進行內部調查,兩人在同一日辭職。

Chao和Sze兩人之後被捕,並在週五出庭,各人被控電匯詐騙和洗黑錢等的多項罪名。

