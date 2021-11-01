南灣兩華裔科技公司高層被起訴詐騙洗黑錢等罪（視頻）

November 1, 2021 新聞, 灣區新聞, 熱點關注, 華人社區, 財經新聞

【KTSF 郭柟報導】

南灣兩名前高科技公司的華裔高層，涉嫌串謀一間位於中國的外判軟件公司，收取回扣（kickback），詐騙大約1700萬美元，並藉設立空殼公司洗黑錢。

根據法庭文件，兩名被告，62歲Mountain View居民Kevin Chao，和54歲Saratoga居民Richard Sze的公司，曾經在2005年時被聖荷西一間上市的高科技公司收購，起訴書內並無透露該間公司的名字，只是稱之為「公司一」（Company-1）。

Chao和Sze之後成為了「公司一」的高層，Chao成為全球業務總監，Sze則是他旗下的軟件工程經理。

「公司一」在2012年時，將軟件開發工作，外判給一間當時位於中國的公司SP Software (SPSoft) 。

Chao和Sze涉嫌在2016年至2020年期間串謀SPSoft，向「公司一」開出假收據，或者是漲價的收據，企圖騙取「公司一」的資金。

SPSoft之後將回扣的資金轉移給Chao和Sze開的一間名為Mooteec的空殼公司，用來洗黑錢，實際上部份資金流了入兩人的個人銀行戶口。

2019年時「公司一」，一名前職員在辭職時，吹哨告密揭發事件，他懷疑Chao和SPSoft之間有不妥，「公司一」之後對Chao和Sze兩人進行內部調查，兩人在同一日辭職。

Chao和Sze兩人之後被捕，並在週五出庭，各人被控電匯詐騙和洗黑錢等的多項罪名。

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