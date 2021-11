【KTSF 黃恩光報導】

一個有暴力犯案前科的男人,涉嫌在舊金山(三藩市)金融區襲擊一個華裔婆婆,並刺傷一名路見不平的女途人。

舊金山警方指出,星期二中午12時左右,匪徒在Mission街100號路段推倒一個66歲的華裔婆婆在地上,當時一名31歲白人女人以為婆婆被搶劫,於是跟著匪徒質問他,匪徒用刀多次刺傷女途人又踢她,有市民報警。

警方抵達現場後拘捕匪徒期間,匪徒拒捕,導致一名警員和自己受傷,女傷者、警員和匪徒都要送院治療,沒有生命危險。

疑犯是27歲男人Javon Knighten,警方表示,疑犯今年2月在同一區也襲擊過兩個成年人,法庭因此向他發出拘捕令,疑犯目前被關押,面對嚴重傷人、拒捕,以及企圖謀殺等嚴重罪名。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。