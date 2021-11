舊金山一Safeway因盜竊嚴重縮短營業時間

【KTSF】

舊金山(三藩市)再有大型連鎖零售店因為店舖盜竊情況嚴重,決定縮短營業時間,這次是一間位於Castro區的Safeway,不少住在該區的市民表示,提早關門對他們造成不便。

不少顧客來到這間位於Market夾Church街的Safeway後,才發現營業時間由24小時,縮短至早上6時到晚上9時,Safeway的大門亦貼上新的營業時間。

有住在附近的居民表示感到不方便,因為不是所有顧客都能趕在晚上9時前來購物,代表該區的市參事孟達文表示,過去6個月,店舖的盜竊爆竊案激增,嚴重到不能接受,不只是這間Safeway,相信很多商戶都是受害者。

孟達文指,他正計劃與Safeway、舊金山(三藩市)警察局及地檢處開會嘗試解決問題,因為很多低收入家庭及長者,都是去Safeway購物補給生活所需,縮短營業時間可能對他們造成不便。

舊金山居民Johnny Denham晚上才上班,一般是放工後就來到這間Safeway購物,然後回家。

但現在他的生活作息被逼改變,可能上班前就需要先來購物,甚或在放假的日子才來,這是他非常不願意的選擇。

Safeway暫時未對營業時間的更改作出回應。

