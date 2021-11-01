舊金山兩可負擔房屋項目接受申請（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）有申請可負擔房屋的機會，一個位於華埠，另一棟可負擔房屋位於Fillmore區旅遊景點附近。

位於Fillmore街926號的Junipero Serra House長者公寓，鄰近Alamo Square公園，附近有維多利亞式建築而馳名的旅遊景點，現正接受輪候名單申請，如果有空置單位就有機會候補。

申請截止時間是11月9日下午5時，需要上網申請，有開放式單位和一睡房單位。

以兩人家庭為例，月入不能超過4,441元，而月租不會超過家庭收入的三成。

另外，舊金山華埠Clay街665號華協中心經營的散房大樓，有單位接受申請，並開放輪候名單申請。

月租229元或491元，看申請人收入而定，申請人年收入不能超過28,000元。

這棟可負擔住宅就在華埠，交通方便，而且樓下就是華協中心辦事處，提供多項社會服務。

申請截止時間是11月10日下午5時，詳情可上網：http://housing.sfgov.org/listings/for-rent。

926 FILLMORE ST, SAN FRANCISCO CA, 94117

https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000KnAMSUA3

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https://housing.sfgov.org/listings/a0W4U00000KnAMSUA3

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