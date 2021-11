【KTSF】

位於舊金山(三藩市)的非牟利機構新僑服務中心,亦將於這個星期五舉行招聘會,為多間本地商家聘請糖果包裝工及貨車司機等。

新僑服務中心表示,由於節日臨近,不少大商業及廠房急需大量勞動人手,因此,新僑將於11月5日星期五,上午9時班至中午12時,在華埠Stockton街777號的辦公室舉行招聘會。

招聘的職位包括多名電子組裝工、糖果包裝工、貨車司機及文員等,當日亦有雇主親臨與應徵者進行面試。

此外,新僑還提供職位空缺給求職者申請,例如是銀行職員、建築工人、家居護理員、餐館員工等。

擔心到時人多擠逼,招聘會將會以預約分流方式進行,有興趣的求職者,請於星期一至五上午9時至下午4時,致電(415)421-2111聯絡馮姑娘報名。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。