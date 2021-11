東京鐵路有人持刀傷人及縱火 十多人受傷

【有線新聞】

日本東京京王線鐵路有人持刀傷人及縱火,造成十多人受傷,一名24歲男子被捕。警方正調查行兇動機,有目擊者指其裝扮像是漫畫電影中的反派角色「小丑」。

事發時,乘客突然紛紛逃跑,得知列車有事故後,其他人跟著倉皇走避,不時有人驚呼及尖叫。後面的車廂冒出熊熊火光及濃煙,遠離起火車廂後,有乘客開始由車窗逃生,到了月台上的乘客及其他人繼續協助車廂內的人。

警方到場,持長棍及盾牌等裝備搜捕,最終拘捕一名約20歲、穿著藍色外套的男子,涉嫌殺人未遂等被扣查。

報道指,兇徒於當地周日晚近8時,在京王線列車的車廂內揮刀傷人,造成多名乘客受傷,當中有人傷重昏迷,另外有人稱受驚及感到不適。有目擊者指兇徒曾潑灑液體及縱火,懷疑是打火機電油。

因應突發事故,列車在原本不停靠的國領站緊急停車,讓乘客逃生。消防救護等到場,協助救治傷者及疏散。

