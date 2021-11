報告指舊金山嚴重缺乏可負擔房屋 僅7%勞工可負擔市場租金（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山勞工委員會和其他勞工機構,將發表的一份新報告提到,舊金山嚴重缺乏可負擔房屋短缺的程度究竟有多嚴重。

舊金山缺少可負擔房屋的問題有多嚴重,可以從新報告中的一些數據看得出。

只有7%的工作人士能夠負擔得起市場租金,即使是工會會員,要是住在沒有租金管制的住屋,租金可以佔收入的59%。

而整體來看,舊金山只有4.6%的打工家庭負擔得起中位房價的房貸,報告指出,有多達四成的受訪者並不住在舊金山。

舊金山市參事馬兆明(Gordon Mar)說:「是低、中收入工人,必要的工人,在本市服務業、建築業,及眾多重要行業的從業員,在掙扎和被擠走,因為可負擔住房危機,他們被迫通勤得更遠,有些甚至住在中谷地區,成為超級通勤者。」

舊金山市參事陳思敏(Connie Chan)說:「舊金山在2019年已達到市價住屋98%的生產目標,我們知道需要的是可負擔房屋,我們知道需求在可負擔房屋,所以這是我們需要興建的。」

更多報告內容將會在下星期發表。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。