Fremont亞裔人口成長最多 市府將重新規劃市議員選區（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

2020人口普查數據顯示,東灣Fremont亞裔人口成長最多,市府也將依據普查結果,重新規劃市議員選區。

2020人口普查數據顯示,Fremont人口過去十年增加8%,共230,646人,其中亞裔人口成長13%。

普查也發現,62%的Fremont居民在家不說英文。

Fremont有超過一半人口登記投票,2020年投票的人,比2018年多出一倍。

在學歷方面,超過57%的居民擁有學士學位或更高學歷,47%的人口家庭收入在7萬5到20萬之間,28%的人年收入超過20萬。

根據2020人口普查結果,Fremont將重新劃分選區,以反映該市人口結構的改變。

市府鼓勵居民通過提交有關其社區的草圖或公眾意見,來參與選區重劃過程。

有興趣提交草圖的居民,可以上網使用製圖工具District R,或是到市府或圖書館領取紙張手繪地圖,下星期三11月3日,市府將會舉辦線上工作坊,講解選區重劃的過程,以及如何使用工具繪製草圖。

詳情可上網查詢,網址:https://redistrictfremont.org/

