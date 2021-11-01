FDA開綠燈授權緊急使用Pfizer兒童新冠疫苗（視頻）

November 1, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）開綠燈，授權緊急使用Pfizer 5至11歲兒童疫苗，稍後將交給聯邦疾控中心 (CDC)審視，預料最快下星期二就可以正式授權使用。另外，接近九成的美國成年人合資格打加強針。

FDA授權後，Pfizer可以開始將疫苗運到全國各地，但必須要等待CDC同樣批准後，方可以接種。

白宮預計主要接種地點是兒科診所，Pfizer這種為5到11歲的兒童而設的新型肺炎疫苗，劑量為10微克，是之前成年人及青少年疫苗的3分之1劑量。

Pfizer在兒童身上的試驗顯示，10微克與30微克劑量的疫苗，所產生的抗體效果是一樣，但較小劑量的副作用也較小，所產生的副作用主要是針口痛、疲倦及頭痛，Pfizer兒童疫苗也是要打兩針，而兩針之間相隔3個星期。

Moderna本月較早時發佈研究結果顯示，其兩劑疫苗在兒童身上也產生「強大」的免疫效果，一般認為Moderna也會很快申請授權使用兒童疫苗。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci強調兒童疫苗的重要性。

Fauci說：「我確實覺得讓兒童打疫苗很重要，家長只要去全國各地的兒科醫院，越來越多的兒童受感染，這些兒童當中的一些人，也許只有一小部份會有嚴重的後果。」

另一方面，最少89%已打齊針的成年人合資格打加強針，根據CDC建議，合資格打加強針的人士包括65歲或以上的長者，在高風險環境中工作，如教師及醫護人員等人士；以及有健康問題的人，包括任何吸煙、超重、焦慮、抑鬱或其他疾病的人士。

打加強針的時間是在他們接種完整的Pfizer或Moderna疫苗後6個月以上，而J&J疫苗就是相隔兩個月。

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