FDA開綠燈授權緊急使用Pfizer兒童新冠疫苗（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)開綠燈,授權緊急使用Pfizer 5至11歲兒童疫苗,稍後將交給聯邦疾控中心 (CDC)審視,預料最快下星期二就可以正式授權使用。另外,接近九成的美國成年人合資格打加強針。

FDA授權後,Pfizer可以開始將疫苗運到全國各地,但必須要等待CDC同樣批准後,方可以接種。

白宮預計主要接種地點是兒科診所,Pfizer這種為5到11歲的兒童而設的新型肺炎疫苗,劑量為10微克,是之前成年人及青少年疫苗的3分之1劑量。

Pfizer在兒童身上的試驗顯示,10微克與30微克劑量的疫苗,所產生的抗體效果是一樣,但較小劑量的副作用也較小,所產生的副作用主要是針口痛、疲倦及頭痛,Pfizer兒童疫苗也是要打兩針,而兩針之間相隔3個星期。

Moderna本月較早時發佈研究結果顯示,其兩劑疫苗在兒童身上也產生「強大」的免疫效果,一般認為Moderna也會很快申請授權使用兒童疫苗。

白宮首席防疫專家Anthony Fauci強調兒童疫苗的重要性。

Fauci說:「我確實覺得讓兒童打疫苗很重要,家長只要去全國各地的兒科醫院,越來越多的兒童受感染,這些兒童當中的一些人,也許只有一小部份會有嚴重的後果。」

另一方面,最少89%已打齊針的成年人合資格打加強針,根據CDC建議,合資格打加強針的人士包括65歲或以上的長者,在高風險環境中工作,如教師及醫護人員等人士;以及有健康問題的人,包括任何吸煙、超重、焦慮、抑鬱或其他疾病的人士。

打加強針的時間是在他們接種完整的Pfizer或Moderna疫苗後6個月以上,而J&J疫苗就是相隔兩個月。

