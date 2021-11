【KTSF】

美國航空在這個周末取消了超過1500班航班,為不少旅客帶來不便。

美國航空單單在週日就取消了634班航班,自上星期五起,已經取消了超過1500班航班。

美航解釋,取消航班是由於受到天氣,以及人手短缺兩個問題的影響。

美航的營運總監表示,航空公司積極地取消航班,其實是想將對旅客的影響減到最低,而大部分受影響的旅客,他們都獲安排改乘同一天的其他航班。

本月初,西南航空因為天氣及航空交通管制問題,在4天內取消了超過兩千班航班。

