影評：馬來西亞森林中的詭異故事《靈魂》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

今年初代表馬來西亞,角逐奧斯卡最佳國際電影的作品,本週登陸美國電影點播平台。一個在森林中出現的女童,如何威脅一個與世隔絕的家庭。

話說馬來西亞一個森林,一個單親媽媽和兩個十來歲的孩子,過著樸素、與世隔絕的生活。一天,兩個孩子在森林中,遇見一個被泥土蓋滿全身的小女孩,他們讓她跟回家。媽媽以為女孩是來自不遠的一個鄉村,給這個女孩一些食物。隔天,小女孩不但沒有感激,也還向這一家三口發出警示,說他們會在月圓之前遇到災害。小女孩離開後,這已經在樹冠下生活的家庭,像是被更陰暗的烏雲籠罩。他們的家,也還迎來了一個同樣在森林不遠處獨居的女子,還有一個似乎在找失縱女童的半盲男子。他們會否和女童所發出的警示有關?

電影名稱Roh 是“靈魂”的意思。由Emir Ezwan 指導的驚悚片,恐怖鏡頭不是太多。其實是以幽靜的森林,來製造一種叫人畏懼的感覺。人物不多、劇情細節也少,並且也對這帶觀眾進入的世界不多做解釋,所以戲中也出現一些沒有謎底的疑問:為什麼鹿會吊在樹上?為什麼半盲男子會要找這女童?要是找到會怎麼樣等?這些都是耐人尋味的問題。但或許也就是始終得不到答案,也不難令人對電影感到迷惑。

《靈魂 Roh》要觀眾從靜態中,感受不安的氣氛。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

觀眾可以在串流平台Amazon Prime Video、Google Play、Vudu 和YouTube,租看這部電影。

電影網頁:https://www.filmmovement.com/roh

“Roh” Review: A minimalist horror story in a Malaysian forest

“Screening Room” reviews “Roh”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.filmmovement.com/roh

Now streaming on Amazon Prime Video, Google Play, Vudu and YouTube