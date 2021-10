【KTSF】

白宮今年取消了Halloween活動。

往年通常在白宮南草坪,並有白宮工作人員和軍人家庭參加的傳統Halloween活動,今年取消舉辦,原因是拜登和第一夫人屆時都不在家,他們將參加在羅馬舉行的G20峰會,和在蘇格蘭舉行的聯合國COP26氣候峰會。

白宮將在10月31日Halloween當天點亮橙色燈飾,工作人員鼓勵大家在家附近街區慶祝。

