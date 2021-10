【KTSF】

根據最新的調查指,72%未接種疫苗的僱員表示,如果公司強行要求他們打針,他們會選擇辭職。

拜登政府的工作場所安全新規定,要求超過100名或以上員工的公司需強制員工接種疫苗,否則員工要定做新型肺炎測試。

Kaiser家族基金會一個專注於健康問題的智囊團,在10月份詢問了超過1,500名美國成年人,發現未接種疫苗的人員中,有37%人表示,如果他們被迫打針,或每週接受新型肺炎測試,他們就會辭職。

而有72%的人表示,如果僱主強行要求接種疫苗,而又不提供每週檢測的選項,他們就會辭職。

