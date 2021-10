Mountain View一酒店被選中改建成Homekey住房惹居民反彈（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Mountain View一間酒店被選中改建成Homekey住房項目,引起了隔壁Sunnyvale居民的反彈。

位於Mountain View El Camino Real的Crestview酒店,被選中為Homekey住房,該酒店有61個房間,計劃成為無家可歸人士的永久居所,酒店的旁邊有一棟高級共渡公寓,住戶李女士帶著兩名年幼子女散步。

李女士說:「會擔心附近的安全,因為我現在有小孩子,而且不曉得會有甚麼人進出,感覺會變得很不安全,我還跟老公商量是不是要搬家,不想再住在這邊。」

Homekey不單引起部分Mountain View居民的反對,因為它所在的位置剛好是介於Mountain View跟Sunnyvale的交界,也因此引起Sunnyvale附近居民的擔憂。

住在Sunnyvale的Wen說:「雖然他是Mountain View的產業,但實際上離Sunnyvale的社區更加近,沒有一個Mountain View的小學在這個周圍,反而是Sunnyvale小學在這個周圍,所以我覺得他們是有意避開了我們這個區段的人的發聲途徑。」

Wen的小孩就讀離Crestview酒店不到一哩的小學,她說從頭到尾,Sunnyvale的居民被Homekey項目蒙在鼓裡,直到兩個星期前才知道Crestview酒店被選中,週三Santa Clara縣Office of Supportive Housing針對這個項目舉辦公眾討論。

Wen說:「我們關心的是,我們認為,這個項目建立的當初就已經缺乏溝通,我們根本不知道有這個項目,而他給我們的問卷是說,已經肯定這個項目會實施,讓我們選擇對哪個環節更感興趣,他沒有通知整個社區的情況,大多數的人都不知道的時候,這個項目怎麼可以通過。」

選區在Sunnyvale的縣議員Joe Simitian也坦承,Crestview酒店改成Homekey住房,的確沒有做足社區外展,很多市民都不知道。

除了過程不夠透明,居民最擔心的還是治安,根據統計Milpitas Homekey所在位置1000 Hillview Court,從5月到9月,就有27次911報案紀錄,其中包括攻擊、強姦、偷竊、精神病患者等等。

上星期二Santa Clara縣議會全體議員同意授權申請Homekey經費,將在下星期二會議投票決定是否將Crestview酒店改成Homekey。

