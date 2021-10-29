舊金山為兒童注射新冠疫苗作準備（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）專家組週二建議緊急授權，為5歲到11歲兒童接種Pfizer新型肺炎疫苗，預期最快下星期推出，舊金山（三藩市）市府表示，會延長開放四間學校的疫苗接種服務，準備為5至11歲兒童打針。

公共衛生局亞太裔事務經理吳毅說：「我們之前講過，在四個不同學校是有提供疫苗接種服務，由於兒童疫苗接種服務的擴展，所以我們決定將這四個接種站延長開放至今年年底，依然可為學生接種疫苗。」

這四間學校分別是Malcolm X小學、Balboa高中、McCoppin小學和Sunset小學，當局又說，根據聯邦疾控中心（CDC）的數據，全國有190萬個5至11歲的孩子感染新染肺炎，比例是9%，其中8300個孩子要住院，94個孩子染疫死亡。

華埠衛生局局長白幹榮說：「不但如此，新冠肺炎已被列入孩子的其中十大死因之一，所以是個很大問題，除此之外，對他們的學業和心理都可能產生障礙。」

當局又指，相信不少家長可能對疫苗是否對自己5至11歲孩子安全存有疑問，因此將會在下星期三11月3日晚7時半在SFGOV TV網上舉行中文社區論壇。

舊金山現時有76%的居民打齊針，另外又提醒大家，新型肺炎疫苗和流感針是可以安全一起打。

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