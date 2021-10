舊金山為兒童注射新冠疫苗作準備（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)專家組週二建議緊急授權,為5歲到11歲兒童接種Pfizer新型肺炎疫苗,預期最快下星期推出,舊金山(三藩市)市府表示,會延長開放四間學校的疫苗接種服務,準備為5至11歲兒童打針。

公共衛生局亞太裔事務經理吳毅說:「我們之前講過,在四個不同學校是有提供疫苗接種服務,由於兒童疫苗接種服務的擴展,所以我們決定將這四個接種站延長開放至今年年底,依然可為學生接種疫苗。」

這四間學校分別是Malcolm X小學、Balboa高中、McCoppin小學和Sunset小學,當局又說,根據聯邦疾控中心(CDC)的數據,全國有190萬個5至11歲的孩子感染新染肺炎,比例是9%,其中8300個孩子要住院,94個孩子染疫死亡。

華埠衛生局局長白幹榮說:「不但如此,新冠肺炎已被列入孩子的其中十大死因之一,所以是個很大問題,除此之外,對他們的學業和心理都可能產生障礙。」

當局又指,相信不少家長可能對疫苗是否對自己5至11歲孩子安全存有疑問,因此將會在下星期三11月3日晚7時半在SFGOV TV網上舉行中文社區論壇。

舊金山現時有76%的居民打齊針,另外又提醒大家,新型肺炎疫苗和流感針是可以安全一起打。

