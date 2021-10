【KTSF】

Santa Clara縣警週三上午在聖荷西一處非建制區,發現一名失去知覺的女子,送醫後宣布她死亡。

縣警在週三上午10時44分抵達現場,女子被發現的地點是聖荷西Jerilyn Drive夾Dale Drive,救護人員在現場施予急救,不過送院後宣告死亡。

目前死者身份尚未公布,警方還在調查,有線索民眾可以致電:(408) 808-4431與警方聯絡。

