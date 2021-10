東灣一高中有學生穿三K黨服裝到學校惹軒然大波（視頻）

【KTSF】

東灣Pittsburg的一所高中週三有學生穿著帶有種族歧視的服裝到學校,引發軒然大波,Pittsburg聯合校區證實事件,並發聲明譴責。

Pittsburg聯合校區週四證實,事件發生在東灣Pittsburg高中。

有位男學生穿著具有歧視性質的白人極端主義三K黨服裝進入校園上課,而且刻意把服裝的上衣隱藏。

該校學生Addis Harris說:「我們一開始以為是扮鬼,然後人們才發現,是開三K黨會員玩笑,然後說因為他朋友要他做勇氣挑戰而裝扮的,因為他朋友是有色人種,以為這樣可以,但其實不然。」

該校學生Carter Williams說:「真的嗎?為什麼你穿成這樣?為何打扮這樣來學校?為何你的父母讓你穿這樣到校?這是不對的。」

學校職員發現之後,已經將服裝沒收,有關照片也被發布在社交媒體。

Pittsburg高中校長Todd Whitmire發聲明表示,已經和穿著問題服裝的學生和其家長見面,並安排該學生參加學校的重建正義程序計劃。

校方並強調,對有關行為非常失望和擔憂,會確保這名學生知道,他的行為帶來的傷害。不過也有學生抨擊,這樣的處罰過輕。

校區則發聲明指出,事件令人不安與難以接受。

