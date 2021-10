舊金山舉行Outside Lands音樂節 金門公園附近料交通擠塞（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)Outside Lands音樂節今年恢復舉行,交通局提醒大家,週五起至週末,金門公園附近交通會擠塞。

Outside Lands音樂節將會由週五起一連三日在金門公園舉行,時間是中午至晚上10時,預計每日吸引7萬人參加,附近交通可能擠塞,交通局呼籲大家預多些時間出門。

有附近居民表示,對這個音樂節回歸感到開心,有參加者說期待已久,可以跟朋友一起去,不過亦有不願上境的人士表示,擔心該活動造成的滋擾,聲稱自己的汽車曾被參加者毀壞,市府公園及康樂部門表示,希望鄰居能體諒,容忍三日。

為疏道人流,Fulton街南面夾24、25、28和29街之間路段,會設臨時的士站。

Muni也將會在活動期間增加班次,下午3時至晚上11時半提供額外班次,N Judah輕鐵線會載離場的觀眾到Caltrain火車站,5X Fulton特快線也會由晚上9點提供單程前往聯合廣場或Civic Center捷運站的巴士線。

在音樂節最後一晚,星期日晚的9時至午夜,捷運列車也會提供額外班次。

