舊金山舉行Outside Lands音樂節 金門公園附近料交通擠塞（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）Outside Lands音樂節今年恢復舉行，交通局提醒大家，週五起至週末，金門公園附近交通會擠塞。

Outside Lands音樂節將會由週五起一連三日在金門公園舉行，時間是中午至晚上10時，預計每日吸引7萬人參加，附近交通可能擠塞，交通局呼籲大家預多些時間出門。

有附近居民表示，對這個音樂節回歸感到開心，有參加者說期待已久，可以跟朋友一起去，不過亦有不願上境的人士表示，擔心該活動造成的滋擾，聲稱自己的汽車曾被參加者毀壞，市府公園及康樂部門表示，希望鄰居能體諒，容忍三日。

為疏道人流，Fulton街南面夾24、25、28和29街之間路段，會設臨時的士站。

Muni也將會在活動期間增加班次，下午3時至晚上11時半提供額外班次，N Judah輕鐵線會載離場的觀眾到Caltrain火車站，5X Fulton特快線也會由晚上9點提供單程前往聯合廣場或Civic Center捷運站的巴士線。

在音樂節最後一晚，星期日晚的9時至午夜，捷運列車也會提供額外班次。

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