【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區規定,明年春季學期開始,年滿12歲的學生如果親身上課,必須接種完整疫苗。

奧克蘭教育委員會以4票對3票通過實施學生接種疫苗的政策。年滿12歲的學生,明年春季學期開始時,必須已經接種完整疫苗,才可以到校園上課,以及參加課外活動,學生可提出醫療或信仰理由申請豁免。

另外,如果到時學生只接種了一劑疫苗,或接種了兩劑疫苗,但未夠兩個星期就開學,學生也可以申請豁免。

至於未接種疫苗的學生,校區會安排他們接受網上課程。

