國家氣象局預測下星期一 、二會下雨,不過不會好像上週末的大氣河風暴時那麼大雨。

氣象局預測,北灣地區降雨較多,會有半吋到一吋的降雨量,山區雨勢最大。

灣區其他地區降雨量不多,但沿岸地區會出現大浪,預測下星期四左右也會下雨。

