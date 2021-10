【KTSF】

今年冬季家居暖氣費用將會上升。

美國能源信息管理局表示,有於天然氣價格飆升,今年冬天美國家庭的天然氣取暖費用,平均需要746元,比去年冬天增加了三成。

分析師表示,經濟重開,許多家庭和企業對燃油的需求增加,導致美國以至世界的天然氣價格飆升。

