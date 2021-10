【KTSF】

蘋果公司的季度銷售3年來首次未達標,主要因為供應鏈限制比預期惡劣,以及東南亞地區受疫情影響,令當地的組件生產受到干擾,估計令公司損失大約60億元。

不過整體業績表現仍然非常強勁,蘋果整體季度收益仍然上升29%,每個產品類別的年度銷售持續有增長。

除了iPhone之外,服務業的增長也強勁,當中包括App Store、音樂和視頻訂戶服務、廣告、延長保用和授權許可等業務,年度增長達26%,付費訂戶數目有7.45億個,按年增長超過1.6億個,即是5年內飆升5倍。

雖然自疫情開始以來,蘋果未發表過官方的業績前景預估目標,但蘋果行政總裁Tim Cook預測,第四季的收益增長將會強勁。

