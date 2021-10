【KTSF 黃恩光報導】

東灣Alameda縣宣布下星期一開始,放寬部分室內場所的口罩令,條件是這些場所裡面所有人必須已經接種完整疫苗。

11月1日星期一開始,Alameda縣內的辦公室、健身室和接載員工的交通工具,和宗教禮拜場所等非一般公眾可以進入的室內場所,將可以放寬口罩令。條件是所有員工或參與活動的人士需要出示身份證和疫苗證明,包括疫苗卡或加州發出的電子證明。

而室內的公眾場所,包括餐館、酒吧和零售店,入內的人仍然需要戴口罩。

至於公共交通工具、醫院和護理設施,無論有沒有接種疫苗,都必須戴口罩。

Alameda縣府指出,縣內確診個案和住院人數正在下降,因此決定有限度地放寬口罩令。

