美國航空空服員遭乘客攻擊 乘客疑似亞裔

【KTSF】

美國航空(AA)週三有一架從紐約甘迺迪機場飛往南加州橙縣的班機,發生乘客攻擊空服員的事件,導致飛機被迫轉降在丹佛,AA表示,這是有史以來發生最嚴重的攻擊空服員事件。聯邦調查局(FBI)與聯邦航管局(FAA)已就事件展開調查。

這架編號AA976航班,週三事發後轉降丹佛,執法人員帶走涉事乘客後,班機已在週四晚降落於目的地橙縣的John Wayne機場。

畫面顯示,動手打人的乘客看起來是亞裔,不過當局並未公布其身份。

根據空服員工會表示,這名乘客從他的位子上走到飛機廚房前方,然後出手毆打一名女性空服員,導致她嚴重受傷。

有消息指她臉部被打至少兩次,在鼻子和面部出現骨折。

目擊者Mackenzie Rose說:「我看到她事後走過走道,她的血都滲到口罩外面了。」

執法人員在丹佛機場將這名男子帶走,將被AA列入黑名單,AA並表示將尋求司法檢控,不過目前該男子尚未被逮捕,受傷的空服員則被送往丹佛的醫院治療。

至於該男子動手的原因目前仍在調查。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。