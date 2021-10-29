美國航空空服員遭乘客攻擊 乘客疑似亞裔

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美國航空（AA）週三有一架從紐約甘迺迪機場飛往南加州橙縣的班機，發生乘客攻擊空服員的事件，導致飛機被迫轉降在丹佛，AA表示，這是有史以來發生最嚴重的攻擊空服員事件。聯邦調查局（FBI）與聯邦航管局（FAA）已就事件展開調查。

這架編號AA976航班，週三事發後轉降丹佛，執法人員帶走涉事乘客後，班機已在週四晚降落於目的地橙縣的John Wayne機場。

畫面顯示，動手打人的乘客看起來是亞裔，不過當局並未公布其身份。

根據空服員工會表示，這名乘客從他的位子上走到飛機廚房前方，然後出手毆打一名女性空服員，導致她嚴重受傷。

有消息指她臉部被打至少兩次，在鼻子和面部出現骨折。

目擊者Mackenzie Rose說：「我看到她事後走過走道，她的血都滲到口罩外面了。」

執法人員在丹佛機場將這名男子帶走，將被AA列入黑名單，AA並表示將尋求司法檢控，不過目前該男子尚未被逮捕，受傷的空服員則被送往丹佛的醫院治療。

至於該男子動手的原因目前仍在調查。

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