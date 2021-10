蔡英文首度證實美軍在台協助訓練 中方堅決反對美台軍事聯繫

【有線新聞】

台灣的蔡英文總統接受美國傳媒專訪,首度證實有美軍在台灣協助訓練,說有信心若台灣遭攻擊,美軍及區內盟友會出手協防。中國外交部表明堅決反對,美方同台灣地區任何形式的軍事聯繫,反對美國干涉內政。

去年6月美國陸軍特種部隊「綠色貝雷帽」發放這條宣傳片引起關注,因為地點是台灣的軍事設施,台灣陸軍的黑鷹直升機與美軍同時出現。

蔡英文日前接受美國有線新聞網絡專訪時,證實有美軍派到台灣協助訓練,是自從中美建交42年來,首次有台灣當局領導人承認有美軍在台灣參與訓練。

被問到有幾多美軍,蔡英文說「沒有大家想像那麼多」,是否傳媒報道的數十人?蔡英文稱不討論細節。至於消息被報道之後,會否感到擔心?蔡英文說民眾會接收很多資訊,決策者有責任做正確決定,不應被單一資訊所影響。

蔡英文說大陸的威脅日益加劇,台灣和美國有多面合作增強防衛能力,又說台灣並不孤單,有信心若果台灣受到攻擊,美國和區內其他民主政體會伸出援手。蔡英文相信即使兩岸政治制度不同,仍然可以和平共存,她說沒有放棄與大陸改善關係的可能,願意與國家主席習近平坐下談談,她又說台灣在聯合國發揮更大作用一直是台灣各方的政策,不擔心激怒北京。

在北京,中國外交部回應蔡英文承認美軍在台灣時表示,堅決反對美方同台灣地區任何形式的官方往來和軍事聯繫,反對美方干涉中國內政。

中國外交部發言人汪文斌表示:「美艦近來多次在台灣海峽大秀肌肉挑釁攪局,向台獨勢力發出嚴重錯誤信號,威脅台海地區和平穩定。凡是數典忘祖分裂國家的人,從來沒有好下場,搞台獨是死路一條,支持台獨也是一條不歸路。」

去年「綠色貝雷帽」的宣傳片中,展示搜索、攻堅、救護等訓練,當時台灣的國防部說有關片段是正常軍事交流,亦有台灣軍方人士說,美台軍方交往已是公開的秘密。到今年6月美軍一架C-17戰略運輸機載著3名到訪的美國參議員降落松山機場,是這款軍機首次飛抵台灣,有分析認為美軍或會利用C-17運送特種部隊到台灣協助訓練。

