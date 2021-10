紐約市三校禁學生穿魷魚遊戲服裝上學

【KTSF 關鍵報導】

Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》(Squid Game)近來掀起全球觀看熱潮,而穿著劇中人物的服飾上街似乎已成為了一種新的時尚,然而紐約市的三所學校最近出台新政策,禁止學生穿《魷魚遊戲》的服裝上學。

韓劇《魷魚遊戲》講述了負債累累的人,希望在一系列的遊戲中倖存,並獲得巨額獎金的故事。

劇中有大量屍體和暴力血腥畫面,這引起了紐約市三所小學校方的注意,校方禁止學生穿著模仿劇中人物的服裝上學,校方表示,這些與電視劇中相仿的運動服和面具,不符合學校的童裝要求。

紐約市White Plains校區總監Joseph Ricca則表示,不會禁止學生穿《魷魚遊戲》的衣服,並表示,歷史上的海盜也是不法分子,而海盜服飾在Halloween特別流行,更大問題是看過或聽過《魷魚遊戲》的孩子會模仿戲裡的情節。

Ricca說:「我們聽說全國各地學區的孩子們,上學在操場上玩《魷魚遊戲》,互相傷害從來都不合適,這才是真正的指導原則。」

《魷魚遊戲》的服裝是今年Halloween的熱門,您可能很快就在家門口發現幾個穿著紅色連體帽衫,帶著有符號面具的孩子來找您要糖吃。

