紐約市三校禁學生穿魷魚遊戲服裝上學

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Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game）近來掀起全球觀看熱潮，而穿著劇中人物的服飾上街似乎已成為了一種新的時尚，然而紐約市的三所學校最近出台新政策，禁止學生穿《魷魚遊戲》的服裝上學。

韓劇《魷魚遊戲》講述了負債累累的人，希望在一系列的遊戲中倖存，並獲得巨額獎金的故事。

劇中有大量屍體和暴力血腥畫面，這引起了紐約市三所小學校方的注意，校方禁止學生穿著模仿劇中人物的服裝上學，校方表示，這些與電視劇中相仿的運動服和面具，不符合學校的童裝要求。

紐約市White Plains校區總監Joseph Ricca則表示，不會禁止學生穿《魷魚遊戲》的衣服，並表示，歷史上的海盜也是不法分子，而海盜服飾在Halloween特別流行，更大問題是看過或聽過《魷魚遊戲》的孩子會模仿戲裡的情節。

Ricca說：「我們聽說全國各地學區的孩子們，上學在操場上玩《魷魚遊戲》，互相傷害從來都不合適，這才是真正的指導原則。」

《魷魚遊戲》的服裝是今年Halloween的熱門，您可能很快就在家門口發現幾個穿著紅色連體帽衫，帶著有符號面具的孩子來找您要糖吃。

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